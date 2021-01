Δεν θα παραστώ στην ορκομωσία του Μπάιντεν δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ που μετά τα έκτροπα στο καπιτώλιο από οπαδούς του αποτελεί κόκκινο πανί, παρά τις -με μεγάλη καθυστέρηση- προσπάθειές του να κατευνάσει την οργή με δεσμεύσεις για ειρηνική μετάβαση της εξουσίας.

«Για όλους εσάς που ρωτάτε, δεν θα είμαι παρών στην τελετή ορκωμοσίας», γνωστοποίησε με tweet ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021