Οι Δημοκρατικοί στην αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων είναι έτοιμοι να προχωρήσουν με τις διαδικασίες παραπομπής σε βάρος του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ακόμα και την επόμενη εβδομάδα, ύστερα από την εισβολή των υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο, δήλωσε σήμερα η Δημοκρατική βουλευτής και αναπληρώτρια επικεφαλής της πλειοψηφίας στο σώμα Κάθριν Κλάρκ.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να απομακρυνθεί από το αξίωμά του και θα προχωρήσουμε με κάθε εργαλείο που έχουμε για να διασφαλίσουμε ότι θα γίνει αυτό προκειμένου να προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας», δήλωσε η Κλαρκ σε συνέντευξη στο CNN.

Εάν ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς δεν επικαλεστεί την 25η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος για την απομάκρυνση του Τραμπ, «εμείς θα προχωρήσουμε με την παραπομπή», είπε χαρακτηριστικά.

Rep. Katherine Clark, (D) Massachusetts, Assistant House Speaker, rn on @CNN is wiping away tears as she speaks about upholding democracy, The Constitution, & the Capitol Police Officer (&4 others) who died as a result of Trump’s malicious actions on Wednesday January 6th. 😪 pic.twitter.com/YDAi23vQZ3

— Normah Jean 🍀 (@mjc5577) January 8, 2021