Αστυνομικός που υπηρετούσε στο Καπιτώλιο έχασε τη ζωή του μετά την εισβολή οπαδών του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην έδρα του Κογκρέσου, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN χθες Πέμπτη.

Πρόκειται για τον πέμπτο άνθρωπο που γίνεται γνωστό ότι έχασε τη ζωή του εξαιτίας της εισβολής οπαδών του Τραμπ, με σκοπό να εμποδιστεί το αμερικανικό Κογκρέσο να επικυρώσει τη νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ανέφερε το CNN επικαλούμενο τρεις πηγές τις οποίες δεν κατονόμασε.

JUST IN: A US Capitol Police officer has died from events stemming from Wednesday’s riot at the Capitol, three sources confirmed https://t.co/seKwMHxKNo

— CNN (@CNN) January 7, 2021