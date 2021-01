Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών στις ΗΠΑ μετά την εισβολή υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο, πριν την επικύρωση της εκλογής του Τζο Μπάιντεν.

Μετά τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της εξαιτίας πυροβολισμού που δέχτηκε μέσα στο Καπιτώλιο, κατά την εισβολή των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ, άλλοι τρεις άνθρωποι πέθαναν τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με την αστυνομία της Ουάσινγκτον.

Σε ό,τι αφορά την ταυτότητα των τελευταίων, πρόκειται για μια γυναίκα και δύο άνδρες.

Police say four people died as Trump supporters occupied the Capitol. One woman was shot by the U.S. Capitol police as a mob tried to break through a barricaded door, and three died in medical emergencies.https://t.co/nsSrZ5IEmx

