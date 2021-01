Μέχρι και στο γραφείο της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, μπούκαραν οι οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ οι οποίοι εισέβαλαν νωρίτερα στο Καπιτώλιο.

Η Πελόζι πρόλαβε και φυγαδεύτηκε από δυνάμεις της αστυνομίας.

Οι οπαδοί μάλιστα άφησαν ένα μήνυμα γραμμένο με κόκκινο στυλό στο γραφείο της Νάνσι Πελόζι στο Καπιτώλιο.

«Δεν θα υποχωρήσουμε», έγραψαν.

Η εισβολή στο Καπιτώλιο συγκλονίζει τις ΗΠΑ, αλλά και τον υπόλοιπο πλανήτη τις τελευταίες ώρες, καθώς διαδραματίζονται πρωτόγνωρες σκηνές.

Thousands of pro-Trump protesters are attempting to storm the U.S. Capitol, forcing the building to lock down. 2 other Congressional buildings have also evacuated.

Congress was inside debating certification of the 2020 election results. There has been no evidence of voter fraud. pic.twitter.com/i8IX0y84Fl

