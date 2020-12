Ο γενικός εισαγγελέας του Τέξας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη, σε συνεργασία με πολλές άλλες Πολιτείες, ότι προσέφυγε εναντίον της εταιρείας Google, την οποία κατηγορούν για πρακτικές που αλλοιώνουν τον ανταγωνισμό στη διαχείριση των διαφημίσεων.

Η προσφυγή αφορά την «αντιανταγωνιστική συμπεριφορά» του ομίλου, τις «πρακτικές αποκλεισμού» και τις «παραπλανητικές δηλώσεις», διευκρίνισε ο Κεν Πάξτον, σε βίντεο που ανάρτησε στο Twitter.

Η ανάρτηση φέρει τον τίτλο: «Αυτός ο Γολιάθ του Ιντερνετ χρησιμοποίησε την ισχύ του για να χειραγωγήσει την αγορά, να καταστρέψει τον ανταγωνισμό και να βλάψει εσάς, τους καταναλωτές».

#BREAKING: Texas takes the lead once more! Today, we’re filing a lawsuit against #Google for anticompetitive conduct.

This internet Goliath used its power to manipulate the market, destroy competition, and harm YOU, the consumer. Stay tuned… pic.twitter.com/fdEVEWQb0e

— Texas Attorney General (@TXAG) December 16, 2020