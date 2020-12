Ο Ζερόμ Μπόατενγκ θα φύγει τον Ιανουάριο από την Μπάγερν Μονάχου και ο Νταγιό Ουπαμεκανό αναμένεται να είναι ο αντικαταστάτης του στην άμυνα της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ η ομάδα της Βαυαρίας έχει αποφασίσει να παραχωρήσει τον Μπόατενγκ, στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο τον Ιανουάριο, ώστε να ενισχύσει τα οικονομικά της, που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού και ο τεχνικός, Χάνσι Φλικ, έχει εισηγηθεί την απόκτηση του 21χρονου Γάλλου αμυντικού της Λειψίας, ο οποίος πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιο του έως το καλοκαίρι του 2023.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ η Μπάγερν έχει σχεδόν ολοκληρώσει τις επαφές με τη Λειψία και τις επόμενες ημέρες πρόκειται να καταθέσει πρόταση 60 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του. Για τον Ουπαμεκανό έχει δείξει ενδιαφέρον η Λίβερπουλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά ο ίδιος προτιμά να παίξει στην Μπάγερν.

Ο Γάλλος αμυντικός διαθέτει ήδη μεγάλη εμπειρία, καθώς έχει καταγράψει 129 συμμετοχές με τη φανέλα της Λειψίας σε όλες τις διοργανώσεις.

Στο μεταξύ, ο διευθύνων σύμβουλος της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε, έβαλε τέλος στη φημολογία περί παραχώρησης του Κίνγκσλεϊ Κομάν: «Πολλά ακούγονται για τον Κίνγκσλεϊ, αλλά τίποτα από αυτά δεν είναι αλήθεια. Είναι εξαιρετικά πολύτιμος για εμάς και δεν πρόκειται να παραχωρηθεί».

According to The Athletic, #FCBayern are in pole position to sign RB Leipzig’s defender Dayot Upamecano. pic.twitter.com/JD0lvIf51b

— Home Bayern (@_HomeBayern) December 14, 2020