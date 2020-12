Στην κλίμακα 3, την αυστηρότερη στη Μεγάλη Βρετανία, όσον αφορά τα μέτρα προστασίας από τον κοροναϊό, μπαίνει το Λονδίνο, μετά την έκρηξη των κρουσμάτων.

Το γεγονός επιβεβαίωσε το μεσημέρι της Δευτέρας ο υπουργός Υγείας της Μ. Βρετανίας Ματ Χανκοκ.

New – I understand Hancock confirmed on call to MPs that London will move into Tier 3

Όπως αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ, οι νέοι κανόνες τίθενται σε εφαρμογή από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, δηλαδή σε λιγότερο από 48 ώρες.

Tier 3 restrictions will apply from 00.01 Wednesday – a big blow for bars and restaurants ahead of Xmas. But the numbers really do speak for themselves. Almost 24,000 confirmed cases in London in a week, and cases rising in every borough.

— Jessica Elgot (@jessicaelgot) December 14, 2020