«Μαραθώνιος» μάλλον παρά σπριντ: η Βρετανία ετοιμάζεται να ξεκινήσει αύριο μια «ιστορική» εκστρατεία εμβολιασμού κατά του νέου κοροναϊού, την πρώτη σε μια δυτική χώρα.

Η Βρετανία, που έχει πληγεί πιο σκληρά στην Ευρώπη από την πανδημία με τουλάχιστον 61.000 νεκρούς, είναι η πρώτη χώρα στο κόσμο που ενέκρινε το εμβόλιο το οποίο ανέπτυξαν οι Pfizer και BioNTech. Η Ρωσία άρχισε να χορηγεί, στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το δικό της εμβόλιο, το Sputnik V.

Αν η βρετανική βιασύνη να εγκριθεί το εμβόλιο επικρίθηκε από ορισμένους επιστήμονες, η επικείμενη εκστρατεία προμηνύεται κρίσιμη για τη συντηρητική κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.

Η διαχείριση της πανδημίας από τον πρωθυπουργό δέχτηκε πολλές επικρίσεις και ο ίδιος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενη οργή για τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας, οι οποίοι προκαλούν τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος.

Για τον υπουργό Υγείας Ματ Χάνκοκ, ο οποίος χαρακτήρισε την πρώτη ημέρα της εκστρατείας εμβολιασμού ως «V day», ημέρα της νίκης, «η εβδομάδα που έρχεται είναι μια ιστορική στιγμή».

As we begin rolling-out the first #coronavirus vaccine tomorrow across the UK, I want to thank everyone working tirelessly on this

We are not there yet but there is light at the end of the tunnel 🇬🇧 pic.twitter.com/fDoRRjvJeu

