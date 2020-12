Μπορεί η κριτική που δέχεται ο Αντουάν Γκριεζμάν από την ημέρα που μετακόμισε στη Βαρκελώνη να είναι ασταμάτητη, ωστόσο τις τελευταίες εβδομάδες ο Γάλλος μοιάζει αναγεννημένος, έχοντας 5 γκολ και 2 ασίστ στα τελευταία 7 παιχνίδια.

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα περνάει μια πολύ καλή περίοδο με τους «μπλαουγκράνα», καθώς φαίνεται να έχει βρει τον εαυτό του. Μετά το εκπληκτικό βολέ με την Οσασούνα στο πρωτάθλημα, ο Γκριεζμάν σκόραρε ένα απίθανο τακουνάκι με την Φερεντσβάρος, προσφέροντας στην ποδοσφαιρική κοινότητα ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς.

Δικαίως το γκολ του «Γκρίζι» ψηφίστηκε ως το καλύτερο της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League.

The @AntoGriezmann resurgence continues with Champions League goal of the week for his backheel ✨ pic.twitter.com/f9t2IbwUX5

— B/R Football (@brfootball) December 4, 2020