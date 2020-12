Μια ομάδα καλλιτεχνών και ακτιβιστών στη Γαλλία ετοίμασε βίντεο με ένα χορευτικό και ένα τραγούδι βγαλμένο μέσα από τα συνθήματα των διαδηλωτών για το νομοσχέδιο που απαγορεύει τη βιντεοσκόπηση αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας.

Μόλις χθες και ύστερα από έναν επεισοδιακό μήνα στη Γαλλία, με την οργή του κόσμου ενάντια στην αστυνομική αυθαιρεσία να «ξεχειλίζει» στους δρόμους του Παρισιού, η γαλλική κυβέρνηση πήρε πίσω το περιβόητο άρθρο 24 του νέου αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου της για την προστασία των πολίτων, σύμφωνα με το οποίο ποινικοποιείται η βιντεοσκόπηση ή φωτογράφιση αστυνομικών όταν «απειλεί την φυσική ή ψυχική τους ακεραιότητα».

Στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει χιλιάδες τραυματίες, νεκροί και άνθρωποι που έχουν χάσει τα μάτια τους από τις πλαστικές σφαίρες της αστυνομίας στη διάρκεια διαδηλώσεων για μια καλύτερη ζωή.

Από τις κινητοποιήσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» μέχρι τις περσινά μαζικά συλλαλητήρια κατά του εργασιακού νομοσχεδίου, η κυβέρνηση Μακρόν έχει δημιουργήσει ένα χάσμα με τους πολίτες της, με την αστυνομία να έχει αναλάβει τον ρόλο του… «μπράβου» του προέδρου.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Είναι σωστό και δίκαιο να εξεγείρονται στη Γαλλία αλλά και εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε δει λίγες περιπτώσεις αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας!

Γι’ αυτό νιώθουμε κοντά τους και τραγουδάμε μαζί τους!

«Παρακολουθείτε! Σας έχουμε δει!

Ξυλοφορτώνετε! Σας έχουμε δει!

Βγάζετε μάτια! Σας έχουμε δει!

Μας ακρωτηριάζετε! Σας έχουμε δει!

Μας γονατίζετε! Σας έχουμε δει!

Μας δολοφονείτε! Θα σας καταγράφουμε!

Ακόμα βιντεοσκοπείστε!

Τα (αποδεικτικά) στοιχεία θα κρατούνται!

Στο δρόμο διαδηλώνουμε.

Κράτος κρύβεσαι

πίσω από την αστυνομία σου

με την πλήρη ατιμωρησία!

Πίσω από την αστυνομία σου

με την πλήρη ατιμωρησία!

Θα σας καταγράφουμε!

We will, we will REC you!

Αίμα στα κράνη σας.

Ντροπή σας!

Όταν μας απειλείτε

Σας βλέπουμε!

Θα σας καταγράφουμε!

We will, we will REC you!»