Το βίντεο κλιπ της Billie Eilish με το τραγούδι Bad Guy μόλις μπήκε στα βίντεο του You Tube με πάνω από 1 δισεκατομμύρια προβολές.

Η νεαρή, μόλις 19 ετών, ταλαντούχα αμερικανίδα τραγουδοποιός έχει πολλές επιτυχίες και βραβεία Grammy.

Billie has been nominated for 4 #GRAMMYs! @RecordingAcad

Record Of The Year (“everything i wanted”)

Song Of The Year (“everything i wanted”)

Best Pop Solo Performance (“everything i wanted”)

Best Song Written For Visual Media (“No Time To Die”) pic.twitter.com/Rtn1DVRS2j

— billie eilish (@billieeilish) November 25, 2020