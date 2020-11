Το ημερολόγιο έγραφε 16 Νοεμβρίου του 2003. Ήταν η μέρα που «γεννήθηκε» ο Λιονέλ Μέσι. Ήταν μάλλον το βράδυ εκείνο που σε ένα φιλικό παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Πόρτο στα εγκαίνια του «Ντραγκάο», λίγους μήνες πριν το Euro 2004 στα γήπεδα της Πορτογαλίας, είχε μόλις ξεκινήσει να γράφεται η ιστορία.

Στο 75ο λεπτό του ματς, ένας μικροκαμωμένος -16χρονος τότε- πιτσιρικάς περνούσε αλλαγή για τους Καταλανούς και έμελλε να σημαδέψει μια για πάντα το ποδόσφαιρο αλλά και τον ίδιο τον σύλλογο.

Κανείς δεν φανταζόταν τότε τι θα επακολουθούσε, ούτε καν ο ίδιος ο Μέσι που εδώ και χρόνια ήδη θεωρείται ο κορυφαίος της εποχής μας με τα ρεκόρ και τα κατορθώματά του να διαδέχονται το ένα το άλλο.

Από εκείνη τη μέρα έχει καταγράψει 731 εμφανίσεις με την Μπαρτσελόνα, σε επίσημα ματς σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας πετύχει 634 γκολ με αμέτρητους τίτλους και προσωπικές διακρίσεις στο παλμαρέ του.

Η Μπαρτσελόνα δεν θα μπορούσε φυσικά να ξεχάσει αυτή τη μέρα, τη μέρα που ουσιαστικά άλλαξε κι η δική της ιστορία και με ανάρτησή της στα social media θυμήθηκε το ντεμπούτο του Αργεντινού μάγου με τα «μπλαουγκράνα».

📖 Once upon a time …

… a 16-year-old boy wonder made his Barça debut in a friendly.

This was #Messi, #OnThisDay in 2003 👇 pic.twitter.com/kLjdnS2E7J

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 16, 2020