Συναγερμός σήμανε στο Έντμοντον του Λονδίνου, καθώς ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο κτίριο που στεγάζεται το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Σε βίντεο στα social media, φαίνεται ότι η περιοχή γύρω από το αστυνομικό τμήμα έχει αποκλειστεί, ενώ περιπολικά και ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο. Το αστυνομικό τμήμα έχει εκκενωθεί.

Η Daily Mail μεταδίδει πως ο άνδρας έχει ήδη συλληφθεί, ενώ η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι “παρακολουθεί ένα περιστατικό στο Έντμοτον”, χωρίς να δίνει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία αναφέρει ότι πράγματι ένας άνδρας έχει συλληφθεί, ενώ το αυτοκίνητο παραμένει στο σημείο.

Δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για ατύχημα ή κάποιου είδους εσκεμμένη ενέργεια.

#Edmonton: Police in North London are responding to a major incident after a vehicle was reportedly driven into a police station in Edmonton. A cordon has been put in place.

pic.twitter.com/lIJaAb7IzU

— I.E.N. (@BreakingIEN) November 11, 2020