Τουλάχιστον 5 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο που συνέβη στην κεντρική Μεσόγειο, ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική φιλανθρωπική οργάνωση Open Arms, εκφράζοντας φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών του ναυτικού δυστυχήματος μπορεί να αυξηθεί καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Περίπου 100 άτομα ταξίδευαν για περίπου δύο ημέρες πάνω σε μια λέμβο που βυθίστηκε σε διεθνή ύδατα στα ανοιχτά της Λιβύης, με την Open Arms να συντρέχει σε βοήθεα, ανέφερε η ΜΚΟ.

Πρόσθεσε ότι πραγματοποίησε την επιχείρηση διάσωσης μόνη της, με μόνο δύο ταχύπλοα σκάφη και έξι διασώστες. Το ανθρωπιστικό πλοίο της οργάνωσης είναι το μοναδικό που επιχειρεί σήμερα στη Μεσόγειο.

Οι διασώστες πήξησαν στο νερό για να σώσουν άνδρες, γυναίκες και παιδιά που πήδηξαν στη θάλασσα όταν το φουσκωτό σκάφος που είχε αναχωρήσει από τη λιβυκή πόλη Σαπράθα, τους βυθίστηκε όχι μακριά από το ιταλικό νησί Λαμπεντούζα.

«Μεταξύ των επιζώντων έχουμε δύο μωρά και πέντε παιδιά, καθώς και δύο έγκυες γυναίκες. Η ιατρική τους κατάσταση δεν είναι καλή, τους βοηθάμε, αλλά θα χρειαστεί να μεταφερθούν για ιατρική περίθαλψη», πρόσθεσε.

«Αυτό συμβαίνει όταν αφήνεις ανθρώπους στη θάλασσα για μέρες», τόνισε η φιλανθρωπική οργάνωση στο Twitter.

The #Mediterranean this morning: an inflatable dinghy carrying approximately 100 people sunk. Five of them died. Together with the #OpenArms team, we did all we could to rescue those who were on-board. All this happens just a few kilometres away from an indifferent Europe. pic.twitter.com/y7V06BwMSk

— EMERGENCY (English) (@emergency_ngo) November 11, 2020