Αφού απέστειλε, μετά από τρεις ημέρες, τα συγχαρητήριά του στον Τζο Μπάιντεν, ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έστειλε ένα μήνυμα στον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο τούρκος πρόεδρος ευχαρίστησε τον Τραμπ, ο οποίος ακόμα αρνείται την ήττα, για τη «θερμή φιλία» του.

#Erdogan thanks #Trump for efforts to enhance bilateral ties https://t.co/hs8K44X2uX pic.twitter.com/KSqvwp73Id

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) November 10, 2020