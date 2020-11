Το ΝΒΑ, το Συμβούλιο των Ιδιοκτητών και η Ένωση παικτών συμφώνησαν σε όλα για την έναρξη της νέας σεζόν και πλέον είναι και επίσημο πως το πρώτο τζάμπολ θα γίνει στις 22 Δεκεμβρίου.

Όπως ανακοίνωσε το ΝΒΑ, κατόπιν συμφωνίας όλων των πλευρών, βρέθηκε η χρυσή τομή στα βασικά ζητήματα που τους απασχολούσαν και πλέον τα πάντα μπήκαν σε μια σειρά από τη Free Agency, μέχρι το ντραφτ και φυσικά μέχρι την έναρξη της regular season.

Στην ανακοίνωση λοιπόν εκτός από την «πρώτη» της σεζόν 2020/21 αποφασίστηκε η Free Agency (οι συζητήσεις των ομάδων με τους ελεύθερους παίκτες και οι πιθανές προφορικές συμφωνίες) να ξεκινήσει στις 20 Νοεμβρίου, δηλαδή δύο ημέρες μετά το ΝΒΑ Draft, ενώ από τις 22 Νοεμβρίου θα μπορούν οι προφορικές συμφωνίες να μετουσιωθούν σε υπογραφές.

Αξίζει να σημειωθεί πως το salary cap θα μείνει σταθερό στα 109.1 εκατ. δολάρια και ο φόρος πολυτελείας θα εφαρμόζεται από τα 132.6 εκατ. δολάρια παρά τις απώλειες εσόδων εξαιτίας της πανδημίας, ενώ παράλληλα συμφωνήθηκε τα επόμενα χρόνια να ανεβαίνει ανάμεσα στο 3% και το 10%.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, τα training camp των ομάδων θα αρχίσουν την πρώτη του Δεκέμβρη, ενώ αντί για 82 ματς η regular season θα έχει 72 φέτος λόγω των ειδικών συνθηκών.

Δείτε την επίσημη ανακοίνωση του ΝΒΑ:

NBA and NBPA agree on 2020-21 season start and adjustments to CBA.https://t.co/HOaa1V9q8U pic.twitter.com/Z9m0OG8KI8

