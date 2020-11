Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι αναμφίβολα το πιο «καυτό» όνομα στο ΝΒΑ και οι μισές και πλέον ομάδες της Λίγκας περιμένουν να κάνουν την κίνηση της για να τον αποκτήσουν.

Με βάση τα νέα δεδομένα και το salary cap ο Greek Freak θα μπορεί να υπογράψει ένα «χρυσό» συμβόλαιο το 2021 με τους Μπακς. Σύμφωνα με το salary cap του ΝΒΑ τη σεζόν 2021/22, το max συμβόλαιο που μπορεί να πάρει ο Έλληνας σούπερ σταρ, είναι από 228 μέχρι 244 εκατ. δολάρια!

Αξίζει να σημειωθεί πως ομάδες όπως οι Γουόριορς, οι Χιτ, οι Μάβερικς αλλά και άλλες θα προσπαθήσουν να τον αποκτήσουν, όμως τα ελάφια έχουν μόνο το δικαίωμα να προσφέρουν το μυθικό αυτό supermax συμβόλαιο στον Γιάννη. Όπως αναφέρουν ωστόσο ρεπορτάζ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ο Αντετοκούνμπο σκέφτεται να ανανεώσει τη νέα σεζόν με τον Μιλγουόκι για πάρα πολλά χρόνια και να βάλει τέλος στα σενάρια για αποχώρηση του.

BREAKING: Giannis can sign a $228-244M contract in 2021 with the new salary cap 😳💰

Who will sign him? (@BobbyMarks42) pic.twitter.com/OrvlGygPuZ

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) November 10, 2020