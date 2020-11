Πλέον ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει βάλει την υπογραφή του και σε δεύτερο παπούτσι, το Zoom Freak 2, και αυτό αποτελεί μια εξέλιξη που του προκαλεί ιδιαίτερα συναισθήματα.

Συγκεκριμένα, ο back to back MVP του ΝΒΑ έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter χαρακτηριστικά:

«Νιώθω ευλογημένος κάθε φορά που δένω τα κορδόνια από το δεύτερο παπούτσι που φέρει την υπογραφή μου», δείχνοντας περήφανος για το πόσο έχει παλέψει για να καταφέρει να βρίσκεται στο σημείο όπου είναι αυτήν τη στιγμή.

Να είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες του πλανήτη, με ακόμα περισσότερες ατομικές και ομαδικές διακρίσεις κάθε χρόνο.

Blessed to lace up my own signature shoe every time I step on the court! #ZF2 📸: @rickythomasonn pic.twitter.com/f7AcVYUeGK

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) November 8, 2020