Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον έκαναν σήμερα λόγο, μετά την τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχαν, για «σημαντικές αποκλίσεις», προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία για τις σχέσεις της ΕΕ και του Λονδίνου μετά το Brexit, πριν από την επανάληψη των διαπραγματεύσεων την επόμενη εβδομάδα.

«Καταγράφηκαν κάποιες πρόοδοι, όμως παραμένουν μεγάλες αποκλίσεις», ιδίως στο θέμα της αλιείας, έγραψε στο Twitter η επικεφαλής της Κομισιόν.

We took stock of the negotiations with UK Prime Minister @BorisJohnson today. Some progress has been made,but large differences remain especially on level playing field and fisheries.Our teams will continue working hard next week. We will remain in close contact in the next days. pic.twitter.com/UVyyzKeUyW

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 7, 2020