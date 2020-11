Συγκινεί η είδηση της διάσωσης ενός ακόμη παιδιού από τα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε από τον φοβερό σεισμό στη Σμύρνη.

Πρόκειται για ένα 4χρονο κοριτσάκι, ονόματι Αϊλά Γκεζγκίν, το οποίο ανασύρθηκε ζωντανό έχοντας καταφέρει να επιζήσει μέσα στα χαλάσματα επί 91 ολόκληρες ώρες.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται σε 4 κτίρια, ενώ σε 13 κτίρια έχουν ολοκληρωθεί, όπως λέει ο υπουργός αστικοποίησης της Τουρκίας, σύμφωνα με το Anadolu.

#BREAKING Rescue teams pull out a child named Ayla Gezgin alive from under debris 91 hours after Aegean quake

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) November 3, 2020