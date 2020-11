Συναγερμός έχει σημάνει στο Κεμπέκ του Καναδά μετά από επίθεση αγνώστου με μαχαίρι που έχει ως αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο μέχρι στιγμής τουλάχιστον δύο άτομα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα, από την επίθεση έχουν τραυματιστεί ακόμη πέντε άτομα, τα οποία έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας τους να παραμένει άγνωστη.

The scene in Quebec City right now after reports of multiple stabbings. This command post is right outside the National Assembly. 📷: CTV cameraman Sam Pouliot ⁦@CTVNews⁩ @CTVMontreal⁩ pic.twitter.com/7huZaqXvIN

— Kelly Greig (@KellyGreig) November 1, 2020