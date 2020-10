Must Read

Ο Σάμβελ Μπαλασάγιαν δεν είναι ακριβώς από τους άνδρες που καρφώνονται μπροστά στην τηλεόραση για να παρακολουθήσουν το ριάλιτι «Keeping up with the Kardashians». Ως δήμαρχος της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Αρμενίας, το Γκιουμρί έχει πιο σοβαρά ζητήματα που τον απασχολούν κι όπως οι περισσότεροι μεσήλικοι άνδρες δεν γοητεύεται από την επίπλαστη πολυτελή ζωή της οικογένειας Καρντάσιαν. Ομως ως δήμαρχος της γενέτειρας πόλης του πατέρα τους, χρησιμοποιεί το ενδιαφέρον που δείχνουν οι ριάλιτι σταρ για τις αρμενικές ρίζες τους για να μετατρέψει την περιοχή σε τουριστικό προορισμό. Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, ξέφυγε από τον εμπορικό προσανατολισμό στην προσέγγιση των Καρντάσιαν κι ένωσε τη φωνή του μαζί τους για την υποστήριξη της Αρμενίας στη μάχη της εναντίον του Αζερμπαϊτζάν στο μέτωπο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Η Κιμ Καρντάσιαν την περίοδο αυτή χρησιμοποιεί τη δύναμή της στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης για να ευαισθητοποιήσει το διεθνές κοινό υπέρ της δεύτερης πατρίδας της. «Παρακαλώ, μοιραστείτε τα νέα. Προσευχόμαστε για τους γενναίους άνδρες και τις γυναίκες που ρισκάρουν τη ζωή τους για να προστατεύσουν το Αρτσάκχ (το όνομα που χρησιμοποιούν οι ντόπιοι για το Ναγκόρνο Καραμπάχ) και την Αρμενία», έγραψε μεταξύ άλλων η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ στο Instagram. Oι τοποθετήσεις της για τις συγκρούσεις στην αμφισβητούμενη περιοχή είχαν περισσότερα views ακόμα κι από τους πολιτικούς ηγέτες της Αρμενίας.

Η δραστηριοποίηση της Καρντάσιαν υπέρ της Αρμενίας δεν σταμάτησε, ωστόσο, στις διαδικτυακές εκκλήσεις. Δώρισε ένα εκατομμύριο δολάρια στο Armenia Fund, παροτρύνοντας κι άλλους ν’ ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Οι αδερφές της Κλόι και Κόρτνεϊ έκαναν παρόμοιες εκκλήσεις μέσω Ιnstagram, ζητώντας να συνδράμουν όλοι στη συγκέντρωση πόρων υπέρ του οργανισμού. Την ίδια τακτική ακολούθησε και ο αρμένιος ποδοσφαιριστής Χένρικ Μκιταριάν που αγωνίζεται στην ιταλική Ρόμα και είναι Πρέσβης Καλής Θέλησης της UNICEF – μέσω Twitter κάλεσε τους πολίτες να κάνουν οικονομικές προσφορές υπέρ των συμπατριωτών του που πλήττονται από τις συγκρούσεις, ενώ απευθύνθηκε στους ηγέτες της Γαλλίας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών ζητώντας τους να επέμβουν για να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική καταστροφή.

Χιλιάδες διαδηλωτές

Την επόμενη μέρα των αναρτήσεων, χιλιάδες κόσμου έκαναν πορεία διαμαρτυρίας στους δρόμους του Λος Aντζελες, υποστηρίζοντας τους Αρμένιους. Σε μια έντονη στιγμή, οι 20.000 διαδηλωτές σταμάτησαν μπροστά από το τουρκικό προξενείο στο Μπέβερλι Χιλς φωνάζοντας συνθήματα εναντίον της τουρκικής εμπλοκής στη διαμάχη. Πολλά εστιατόρια της περιοχής έκαναν προσφορές υπέρ των Αρμενίων, ενώ ξεκίνησαν κι αρκετές πρωτοβουλίες συγκέντρωσης χρημάτων. Μέχρι και ο δήμαρχος του Λος Aντζελες Ερικ Γκαρτσέτι τουίταρε υπέρ των διαδηλωτών, δημοσιεύοντας παράλληλα μια επιστολή δημάρχων προς τον γενικό γραμματέα του κράτους Μάικ Πομπέο που ζητούν από την αμερικανική κυβέρνηση να βοηθήσει στη μείωση της έντασης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Μόλις η πρωτοβουλία της Κιμ έγινε γνωστή, τα hashtags #KimKardashianFundsTerrorism και #KimKardashianSupportsTerrorism πλημμύρισαν το Twitter. Οι αντιδράσεις προέρχονται κυρίως από την πλευρά των Αζέρων βέβαια. Ο συγκεκριμένος οργανισμός, αν κι έχει φιλανθρωπικό προφίλ, υπάρχουν υποψίες από το Αζερμπαϊτζάν ότι χρησιμοποιεί την οικονομική βοήθεια που δέχεται για να χρηματοδοτήσει τον εξοπλισμό του στρατού. Μάλιστα, πάνε ένα βήμα παραπέρα τις κατηγορίες λέγοντας πως οι οπλισμένοι αρμένιοι στρατιώτες στρέφονται εναντίον αμάχων, κάνοντας επιθέσεις σε ζώνες μακριά από το πολεμικό μέτωπο.

Η Κιμ κάνει καμπάνια υπέρ της Αρμενίας και παρουσιάζει τη χώρα καταγωγής της ως το θύμα των επιθέσεων του Αζερμπαϊτζάν, υποκινούμενη από τους δεσμούς που τρέφει με τη χώρα. Εκείνοι που αντιμετωπίζουν τον οργανισμό Armenia Fund με καχυποψία συνδέουν τη χρηματοδότησή του με τις επιθέσεις Αρμενίων στην περιοχή της Γκαντζά, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Αζερμπαϊτζάν. Στην επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον 13 άτομα, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά, ενώ 52 άλλοι τραυματίστηκαν.

Απολογητικό μήνυμα

Στις αρχές του Οκτωβρίου, παρόμοια στάση μ’ αυτή της Καρντάσιαν είχε και ο ράπερ Cardi B, ο οποίος δημοσίευσε στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης μηνύματα υπέρ της Αρμενίας. Οταν όμως οι ακόλουθοί του στράφηκαν εναντίον των τοποθετήσεών του, ο ίδιος αναγκάστηκε να ανασκευάσει. Ανέβασε ένα απολογητικό μήνυμα, παραδεχόμενος πως δεν είχε κάνει αρκετή έρευνα για τα ζητήματα της διαμάχης πριν προβεί στις αναρτήσεις και ήταν λάθος που διάλεξε μόνο το μέρος της Αρμενίας.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις των σελέμπριτι για τόσο περίπλοκα ζητήματα στην εποχή των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης είναι συχνό φαινόμενο και μάλλον αναπόφευκτο εφόσον τα πρόσωπα πίσω από τους λογαριασμούς διατηρούν συναισθηματικούς δεσμούς με τα ζητήματα που προωθούν. Οπως η Κιμ Καρντάσιαν απέναντι στα 67 εκατομμύρια των ακολούθων της στο Twitter παίρνει θέση υπέρ της μιας πλευράς και αγνοεί την άλλη, τίθεται ένα ζήτημα για τη ζημιά που μπορούν να κάνουν οι influencers σε καταστάσεις πολέμου και διαφιλονικούμενων ζωνών. Μιλώντας στη σελίδα TRT World, ο Τζον Στριτ, καθηγητής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Ιστ Aνγκλια κι ερευνητής σχετικά με τις πολιτικές των μίντια, υποστήριξε πως «οι σελέμπριτι μπορούν να παίρνουν την πλευρά κάποιου, εφόσον δεν είναι δημοσιογράφοι οι οποίοι πρέπει να είναι ισορροπημένοι και / ή αντικειμενικοί». Πρόσθεσε δε ότι «οι διασημότητες δεν είναι υπόλογες και δεν υποχρεούνται να εξετάσουν τα αποδεικτικά στοιχεία κ.λπ. Πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί απέναντι σε αυτούς και σε άλλους παράγοντες που επηρεάζονται από διαδικασίες που βοηθούν στην επικύρωση πληροφοριών».