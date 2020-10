Must Read

Ο Σάμβελ Μπαλασάγιαν δεν είναι ακριβώς από τους άνδρες που καρφώνονται μπροστά στην τηλεόραση για να παρακολουθήσουν το ριάλιτι «Keeping up with the Kardashians».

Ως δήμαρχος της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Αρμενίας, το Γκιουμρί έχει πιο σοβαρά ζητήματα που τον απασχολούν κι όπως οι περισσότεροι μεσήλικοι άνδρες δεν γοητεύεται από την επίπλαστη πολυτελή ζωή της οικογένειας Καρντάσιαν.

Ομως ως δήμαρχος της γενέτειρας πόλης του πατέρα τους, χρησιμοποιεί το ενδιαφέρον που δείχνουν οι ριάλιτι σταρ για τις αρμενικές ρίζες τους για να μετατρέψει την περιοχή σε τουριστικό προορισμό. Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, ξέφυγε από τον εμπορικό προσανατολισμό στην προσέγγιση των Καρντάσιαν κι ένωσε τη φωνή του μαζί τους για την υποστήριξη της Αρμενίας στη μάχη της εναντίον του Αζερμπαϊτζάν στο μέτωπο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

