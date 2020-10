Νέο μήνυμα προς την Άγκυρα, στέλνει -εν μέσω των τουρκικών προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο- το Κρεμλίνο, θυμίζοντας τη ναυμαχία στον κόλπο του Ναυαρίνου το 1827 και τη βύθιση του Οθωμανικού Στόλου.

Μετά την ξεκάθαρη θέση της ρωσικής πρεσβείας στην Αθήνα, υπέρ της Ελλάδας σε σχέση με τη δυνατότητα επέκτασης των εθνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, το ρωσικό υπουργείο εξωτερικών στέλνει ένα νέο μήνυμα στην γειτονική χώρα, ενόψει και της επίσκεψης Λαβρόφ στην Ελλάδα, στις 26 Οκτωβρίου.

Χθες με αφορμή τη συμπλήρωση 193ων χρόνων από τη Ναυμαχία στο Ναυαρίνο (20/10/1827), το ρωσικό υπουργείο εξωτερικών, ανάρτησε στο Twitter, βίντεο αφιερωμένο στην επέτειο, θυμίζοντας τη βύθιση του Οθωμανικού Στόλου.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ σημειώνει με νόημα: «Πριν από 193 χρόνια, οι ρωσικές δυνάμεις μαζί με τις δυνάμεις της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας νίκησαν τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο. Η νίκη των συμμαχικών δυνάμεων στο Ναυαρίνο άνοιξε τον δρόμο για την ανεξαρτησία της Ελλάδας».

⚔⛵ 193 years ago, the combined squadron of Russia, Great Britain and France defeated the Turkish-Egyptian fleet in the Bay of Navarino. The triumph of the allied fleet became one of the prerequisites for Greece's independence.

🔗https://t.co/Z2yhD6ltE3 pic.twitter.com/ruBDflldwB

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 20, 2020