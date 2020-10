Βίντεο που φέρεται να δείχνουν τα «αόρατα» ελληνικά υποβρύχια να παρακολουθούνται από τους Τούρκους στην Ανατολική Μεσόγειο δημοσιοποίησε το Πολεμικό Ναυτικό της γείτονος.

Με τη μονταζιέρα να λειτουργεί για τα καλά τις τελευταίες ημέρες, τουρκικά ΜΜΕ δημοσίευσαν βίντεο τα οποία διοχέτευσαν από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις που φέρεται να δείχνει τα ελληνικά υποβρύχια να παρακολουθούνται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Επιχειρώντας να διαψεύσουν τις δυνάμεις του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, αμφισβητούν τη δυνατότητα των ελληνικών υποβρυχίων να γίνουν «αόρατα».

«Αποδείχθηκε ότι τα ελληνικά υποβρύχια, για τα οποία λέχθηκε ότι ήταν αόρατα και παρακολουθούσαν όλες τις δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς να εντοπιστούν, βρίσκονταν υπό την παρακολούθηση του Διοίκησης Ναυτικών Δυνάμεων» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

📹 | The #Turkish Presidency of General Staff has published a video showing the Turkish Navy monitoring #Greece's Type 214 submarines in the #EastMediterranean.

▪️Greece previously had claimed that the Type 214 is "invisible" and "can't be detected".pic.twitter.com/lTa3bva0Dx

— EHA News (@eha_news) October 15, 2020