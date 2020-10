Eκρηξη που προκλήθηκε από διαρροή αερίου ισοπέδωσε ένα κτίριο σήμερα στο νοτιοδυτικό Ιράν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι, μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

Βίντεο από τον τόπο της έκρηξης στην πόλη Αχβάζ, πρωτεύουσα της πλούσιας σε πετρέλαιο επαρχίας Χουζεστάν, δείχνει ομάδες διασωστών να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμμια ενός διώροφου κτιρίου κατοικιών που βρισκόταν κοντά σε αγορά.

An #explosion caused by leaking gas flattened a building in southwest #Iran on Sunday, killing at least two people, state broadcaster IRIB reported.https://t.co/HQnFdIWkjh

