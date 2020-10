Οι πρόσφατες αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής δεν είναι επαρκείς για να ξεπεραστούν τα προβλήματα μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, διεμήνυσε ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που είχε με τη Γερμανίδα Καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ.

Όπως αναφέρει η Αγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος διεμήνυσε προς τη Γερμανίδα Καγκελάριο πως οι αποφάσεις της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής δεν είναι επαρκείς για να ξεπεραστούν τα προβλήματα μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας προσθέτοντας ότι τα ευρωπαϊκά συμφέροντα δεν πρέπει να τελούν υπό την ομηρεία της Ελλάδας και της Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζήτησαν το θέμα της ανατολικής Μεσογείου, της Λιβύης αλλά και του Αζερμπαϊτζάν.

#BREAKING Turkish leader tells German chancellor issue of Azerbaijan's Armenian-occupied lands needs to be solved through implementing UN resolutions

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 6, 2020