Ενθαρρυντικά νέα, μετά από μια μέρα αβεβαιότητας, ήρθαν σήμερα για την πορεία της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για δεύτερη μέρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, χτυπημένος από κοροναϊό.

Όπως όλα δείχνουν, οι φόβοι για την πορεία της υγείας του αμερικανού προέδρου ξεπεράστηκαν, και δεν αποκλείεται ακόμα και αύριο το πρωί (μεσημέρι ώρα Ελλάδας) να πάρει εξιτήριο από το Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο, Walter Reed. Σε νεότερο ανακοινωθέν σήμερα, ο γιατρός του, ο Σιν Κόνλεϊ, ανακοίνωσε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ έλαβε το στεροειδές δεξαμεθαζόνη το Σάββατο.

Το φάρμακο έχει αποδειχθεί ότι βοηθά τους ασθενείς που είναι σοβαρά άρρωστοι με Covid-19, αλλά συνήθως δεν χρησιμοποιείται σε ήπιες ή μέτριες περιπτώσεις της νόσου. Αυτό από μόνο του σηκώνει… έντονες συζητήσεις για την κατάσταση της υγείας του Τραμπ.

Πάντως, οι γιατροί επιμένουν πως είναι πολύ πιθανό να πάρει εξιτήριο ακόμα και αύριο, Δευτέρα.

Αναφορικά με την πορεία της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, οι γιατροί εξήγησαν πως «ο πρόεδρος παραμένει χωρίς πυρετό από το πρωί της Παρασκευής δεν διαμαρτύρεται για δύσπνοια».

Πρόσθεσαν επίσης πως ο πρόεδρος «περπατάει» και ότι η «καρδιακή, ηπατική και πνευμονική του κατάσταση» δεν προκαλεί ανησυχία.

Όλα δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ξεπερνά το εμπόδιο του φονικού ιού, παρ’ ότι θα διατηρηθεί υπό καθεστώς λεπτομερούς παρακολούθησης, καθώς ο ιός είναι απρόβλεπτος.

President Trump's medical team is giving an update on his condition after his hospitalization for Covid-19 treatment https://t.co/UJZrymEhUR pic.twitter.com/I4RhjwuLyN

Σε ένα νέο μήνυμα από το νοσοκομείο ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε εκ νέου, όλους τους υποστηρικτές του, οι οποίοι βρίσκονται για δυο εικοσιτετράωρα έξω από το νοσοκομείο.

«Εκτιμώ πραγματικά όλους τους οπαδούς και τους υποστηρικτές έξω από το νοσοκομείο. Το γεγονός είναι ότι αγαπούν πραγματικά τη χώρα μας και βλέπουν πώς την κάνουμε ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ!»

I really appreciate all of the fans and supporters outside of the hospital. The fact is, they really love our Country and are seeing how we are MAKING IT GREATER THAN EVER BEFORE!

Την ίδια στιγμή, πάντως, ο Τραμπ εμφανίζεται να είναι έξαλλος με τον προσωπάρχη του -και σκιά του- Μαρκ Μέντοους.

Και αυτό, γιατί, όπως ανέφεραν τόσο οι New York Times όσο και το Associated Press, αυτός είναι η «πηγή με γνώση της κατάστασης» που διέρρευσε χθες ότι ο πρόεδρος παρουσίασε «ανησυχητικά συμπτώματα» την Παρασκευή, πριν την εισαγωγή του στο νοσοκομείο!

Άτομα κοντά στο περιβάλλον του αμερικανού προέδρου είπαν στο CNN πως ο Τραμπ «αναστατώθηκε ιδιαίτερα» όταν άκουσε να δημοσιοποιούνται τα νέα για την υγεία του, χαρακτηρίζοντας «υπερβολικές» τις περιγραφές, που, τελικά, αποδόθηκαν στον προσωπάρχη του.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον ακολούθησε… ομοβροντία εμφανίσεων του Τραμπ, είτε με το βίντεο και τις φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν από τον Λευκό Οίκο από τον προεδρικό θάλαμο του νοσοκομείου, είτε με τις αναρτήσεις του στο Twitter.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, oι σύμβουλοί του, γνωρίζοντας τη διστακτικότητά του να εμφανιστεί σοβαρά άρρωστος δημόσια, προσπαθούσαν αρχικά να επικοινωνήσουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν απολύτως καλά, ευδιάθετος και με ήπια συμπτώματα. Όπως ανέφεραν μάλιστα στα πρώτα ανακοινωθέντα, ο πρόεδρος αισθανόταν απλώς ελαφριά κόπωση.

Ωστόσο, το απόγευμα της Παρασκευής οι θεράποντες ιατροί άρχισαν να ανησυχούν για την πορεία της υγείας του και έκριναν πως θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν καλύτερα τις ζωτικές του λειτουργίες μέσα από το στρατιωτικό νοσοκομείο, Walter Reed, όπου και νοσηλεύεται πλέον ο Ντόναλντ Τραμπ.

Φαίνεται μάλιστα πως ο χρόνος της διακομιδής του Ντόναλντ Τραμπ στο νοσοκομείο δεν ήταν τυχαίος. Οι σύμβουλοί του φρόντισαν αυτό να συμβεί αφότου έκλεισαν οι αγορές, προκειμένου να αποφύγουν μια αναταραχή.

Η κίνηση στο χρηματιστήριο είχε ήδη δεχτεί πιέσεις από την ανακοίνωση της διάγνωσης του Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες νωρίτερα. Είναι ενδεικτικό πως από τις πρώτες συναλλαγές ο δείκτης Dow Jones κατέγραφε πτώση 1,46% και ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν οι τίτλοι των εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, σημείωνε απώλειες 2,15%.

Στροφή 180 μοιρών στην πολιτική του απέναντι στην πανδημία του νέου κοροναϊού φαίνεται πως έκανε ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, από τότε που μολύνθηκε από τον ιό.

Μεταξύ άλλων φαίνεται πως αναθεωρεί τα όσα έλεγε για τις μάσκες και με μήνυμα που έστειλε μέσω του του διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του, Τζέισον Μίλερ, καλεί όλους τους Αμερικανούς να φορούν μάσκα και κρατούν αποστάσεις, ώστε να αποφύγουν τις συνέπειες της Covid-19.

Μιλώντας στο NBC, ο Μίλερ ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο Τσακ Τοντ εάν μίλησε με τον Αμερικανό πρόεδρο αφότου εισήχθη στο νοσοκομείο.

«Μίλησα με τον πρόεδρο το Σάββατο το απόγευμα, για περίπου μισή ώρα, και έχει υψηλό ηθικό», είπε αρχικά ο Μίλερ.

«Μάλιστα, ο πρόεδρος μού είπε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι θα νικήσει τον κορωναϊό, ότι ως έθνος θα νικήσουμε τον κοροναϊο, και ότι η εκστρατεία μας θα νικήσει τον κοροναϊό. Και μου είπε ότι μόλις βγει από το νοσοκομείο, θα τεθεί ξανά επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας», συμπλήρωσε ο Μίλερ.

«Τον άκουσα αρκετά ζωηρό, αλλά μου είπε και κάτι ακόμα το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό», είπε επίσης ο Μίλερ, και εξήγησε: «Και αυτό που είπε ο πρόεδρος ήταν να είμαστε προσεκτικοί, θυμίζοντας στους συμπολίτες μας να πλένουν τα χέρια τους, να χρησιμοποιούν αντισηπτικό, αλλά και να βεβαιώνονται ότι εάν δεν μπορούν να τηρούν τις αποστάσεις, να φορούν μάσκα. Και θεωρώ ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό μήνυμα προς όλους τους πολίτες της χώρας».

WATCH: @ChuckTodd asks @JasonMillerinDC "should the Vice President be traveling? Shouldn't he be mitigating risk of getting this virus?" #MTP

We have "no concerns at all. Vice president is very serious [about] all of these measures. Everyone around the vice president is tested." pic.twitter.com/W8O9PmLLpL

— Meet the Press (@MeetThePress) October 4, 2020