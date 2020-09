Σε μπαράζ διπλωματικών επαφών επιδίδεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με στόχο να κατοχυρώσει τις θέσεις του ενόψει του έναρξης του 61ου γύρου των διερευνητικών επαφών μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας αλλά και την επικοινωνία που ενδέχεται να έχει σύντομα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το ενδεχόμενο αυτό άφησε ανοικτό ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ακόμα και πριν από την εξ’ αναβολής Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 1-2 Οκτωβρίου, ενώ ακόμα και η τουρκική εφημερίδα Hurriyet έγραψε ότι ο Τούρκος πρόεδρος έδειξε θετική διάθεση κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που είχε με την Άνγκελα Μέρκελ και τον Εμμανουέλ Μακρόν την Τρίτη.

Βασικός άξονας της διπλωματικής στροφής του Τούρκου προέδρου είναι να πείσει τους Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους ότι για την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο δεν ευθύνεται η επιθετική πολιτική της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, αλλά η Ελλάδα «με τις μαξιμαλιστικές θέσεις της» και η Κύπρος η οποία «αγνοεί τους Τουρκοκυπρίους».

Στόχος του Ερντογάν είναι όταν πάει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να μην βρίσκεται σε θέση άμυνας, αλλά να έχει αντιστρέψει τους όρους και το κλίμα παρουσιάζοντας τη χώρα του ως εκείνη που εξαρχής υποστήριζε τον διάλογο και επιδίωκε την επανέναρξη των διπλωματικών επαφών με την Αθήνα.

Ο Τούρκος πρόεδρος έχει ήδη συνομιλήσει με την Άγκελα Μέρκελ, τον Σαρλ Μισέλ και τον Εμανουέλ Μακρόν, ενώ ακολούθησαν οι επαφές του μέσω τηλεδιάσκεψης με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, και τηλεφωνικώς με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Θετικό βήμα επαναπροσέγγισης» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία για την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι απαιτείται να υπάρξει «συνέχεια και συνέπεια από την τουρκική πλευρά» για να επιτευχθεί ουσιαστική αποκλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, θέτοντας ως προϋπόθεση την ανάγκη να τερματιστούν οι προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ.

Με αυτά τα δεδομένα το ζήτημα της επιβολής κυρώσεων παρόλο που τυπικά παραμένει ενεργό στην πραγματικότητα έχει αποδυναμωθεί καθώς θα τορπίλιζε το κλίμα διαλόγου τον οποίο προωθεί πρωτίστως η Γερμανία έχοντας τη στήριξη και της Γαλλίας.

Η Καγκελαρία χαιρέτισε την έναρξη των διερευνητικών επαφών μέσω δηλώσεων του κυβερνητικού εκπρόσωπου Στέφεν Ζάιμπερτ ο οποίος τόνισε ότι η Γερμανική κυβέρνηση «επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Ελλάδα και η Τουρκία συμφώνησαν να ξαναρχίσουν σύντομα τις διμερείς διερευνητικές συνομιλίες» και επί της ουσίας επιδόθηκε σε μισόλογα για το ζήτημα των κυρώσεων στην εξ’ αναβολής Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ την 1η και 2 Οκτωβρίου.

Μάλιστα σύμφωνα με τη Deutsche Welle η Γερμανική κυβέρνηση και η Άγκελα Μέρκελ θα επιδιώξει να αποτρέψει στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την επικείμενη έναρξη των συνομιλιών Ελλάδας και Τουρκίας κάνοντας λόγο για πολύ χρήσιμη επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Πολύ χρήσιμη συζήτηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν σχετικά με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη μετανάστευση. Χαιρετίζω την προγραμματισμένη έναρξη συνομιλιών με την Ελλάδα, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και για μια εποικοδομητική σχέση με την ΕΕ», ανέφερε στο Twitter η επικεφαλής της Κομισιόν.

