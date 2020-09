Στη θέση της Τουρκίας, δηλαδή ότι είναι ανοιχτή στο διάλογο, χωρίς όμως καμία προϋπόθεση επανέλαβε σήμερα η Άγκυρα, δια στόματος του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες, ο τούρκος ΥΠΕΞ υπογράμμισε πως στην ιδανική περίπτωση, οι συνομιλίες θα πρέπει να ξεκινήσουν χωρίς προϋποθέσεις.

Μάλιστα, υπογράμμισε πως «αν κάποιοι θέτουν προϋποθέσεις στην Τουρκία, έχουμε κι εμείς προϋποθέσεις και αυτές οι προϋποθέσεις θα πρέπει να εκπληρωθούν».

Μάλιστα, κάλεσε την Ελλάδα, αν πιστεύει ότι έχει δίκιο και οι διεκδικήσεις της είναι σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο, να έρθει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης «με χάρτες, συμφωνίες και παραδείγματα».

Νωρίτερα, σε νέο προκλητικό παραλήρημα προχώρησε ο τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος βρίσκεται στο Κας (Αντίφιλος), το οποίο βρίσκεται απέναντι από το Καστελόριζο, όπου επισκέφτηκε σήμερα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Στο νέο αυτό παραλήρημά του ο τούρκος υπουργός Άμυνας έθεσε ζήτημα αποστρατικοποίησης 18 νησιών, ανάμεσα σε αυτά και το Καστελλόριζο.

Μάλιστα, αναφερόμενος στην επίσκεψη της ΠτΔ στο νησί ανέφερε πως η Τουρκία είναι ενοχλημένη και θεωρεί πρόκληση τους εορτασμούς στο συγκεκριμένο νησί «λες και δεν υπήρχε άλλο (νησί) για εορτασμούς».

#BREAKING: Akar chides Greek president's Meis island independence day visit 'as if there is no other island left for celebration. These of course disturb us.'

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) September 13, 2020