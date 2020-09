Η Τουρκία εξέδωσε δύο Navtex για ρωσικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά, οι οποίες θα διεξαχθούν στα ανατολικά και τα δυτικά της Κύπρου.

Η πρώτη, στα δυτικά της Κύπρου και στο όριο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, θα ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 22 του ίδιου μήνα.

Η δεύτερη άσκηση, στα ανατολικά της Κύπρου και εντός της κυπριακής ΑΟΖ, θα ξεκινήσει στις 17 του μήνα και θα ολοκληρωθεί στις 25 Σεπτεμβρίου.

Επειδή οι ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν κοντά στην περιοχή που πλέουν το Barbaros και το Oruc Reis, οι Navtex συνοδεύονται με την επισήμανση να δοθεί προσοχή προκειμένου να μην επηρεαστούν τα δύο ερευνητικά σκάφη.

Ο τούρκος δημοσιογράφος Ragıp Soylu, σε ανάρτησή του στο Twitter, δημοσιεύσει τις Navtex και τον χάρτη με τις περιοχές που δεσμεύονται.

Here is the location of Russian firing exercises declared through Turkey-issued NAVTEX via @TSKMap pic.twitter.com/Kl8s2EQz4U

