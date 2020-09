Διεθνή σάλο έχει προκαλέσει η επιβεβαίωση από πλευράς Γερμανίας, ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε από νευροτοξική ουσία.

Έντονη ήταν η αντίδραση του από τον ύπατος εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, ο οποίος τόνισε πως «η χρήση χημικών όπλων υπό οποιεσδήποτε συνθήκες είναι εντελώς απαράδεκτη και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο».

Ειδικότερα, ο Ζοζέπ Μπορέλ, ανέφερε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει με τον πιο ισχυρό τρόπο τη δηλητηρίαση του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Aλεξέι Ναβάλνι» και προσέθεσε ότι «η τοξικολογική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένο εργαστήριο των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων αποδεικνύει ότι ο κ. Nαβάλνι δηλητηριάστηκε από στρατιωτικού τύπου χημική ουσία της ομάδας »Νόβιτσοκ», που αναπτύχθηκε από τη Σοβιετική Ένωση και αργότερα από τη Ρωσία».

Ταυτόχρονα, ο ύπατος Εκπρόσωπος, σημείωσε ότι «είναι σημαντικό η ρωσική κυβέρνηση να διερευνήσει διεξοδικά και με διαφάνεια την απόπειρα δολοφονίας του κ. Nαβάλνι. Η υπόθεση του Αλεξέι Ναβάλνι δεν πρέπει να μείνει χωρίς να λυθεί. Οι υπεύθυνοι πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη.

Είμαστε ευγνώμονες στο προσωπικό του νοσοκομείου Charité – Universitätsmedizin στο Βερολίνο για τη θεραπεία του κ. Ναβάλνι και του ευχόμαστε γρήγορη και πλήρη ανάρρωση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το θέμα και να συζητά τις επιπτώσεις του».

«Ποταπή» και «δειλή» χαρακτήρισε την επίθεση από την πλευρά της την επίθεση η πρόεδρος της Κομισιόν.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε σε μήνυμά της στο Twitter: «Ενημερώθηκα από την καγκελάριο Μέρκελ ότι ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Ναβάλνι δέχτηκε επίθεση με τοξική ουσία, στην ίδια του τη χώρα. Αυτή είναι μία ποταπή και δειλή πράξη – ακόμη μία φορά. Oι δράστες πρέπει να παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη»

I was informed by Chancellor Merkel that Russian opposition leader Navalny was attacked with a nerve agent, in his own country. This is a despicable and cowardly act – once again. Perpetrators need to be brought to justice.

Επίσης, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, ζήτησε από τη Ρωσία εξηγήσεις για το τι συνέβη στον Αλεξέι Ναβάλνι και δεσμεύτηκε να εργαστεί για να διασφαλιστεί η απόδοση δικαιοσύνης.

«Είναι εξωφρενικό ότι χρησιμοποιήθηκε χημικό όπλο» δήλωσε ο Τζόνσον με tweet του.

«Η ρωσική κυβέρνηση πρέπει τώρα να εξηγήσει τι συνέβη στον κ. Ναβάλνι – θα συνεργαστούμε με διεθνείς εταίρους για να διασφαλίσουμε ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη» αναφέρει.

It’s outrageous that a chemical weapon was used against Alexey Navalny. We have seen first-hand the deadly consequences of Novichok in the UK. The Russian government must now explain what happened to Mr Navalny – we will work with international partners to ensure justice is done.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 2, 2020