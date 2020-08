Νέες φωτογραφίες, με εμφανή διάθεση προπαγάνδας, από τα πολεμικά πλοία που συνοδεύουν το Oruc Reis δημοσίευσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, κάνοντας λόγο για διεξαγωγή ερευνών στις «περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Οι φωτογραφίες αναρτήθηκαν στο Twitter και το κείμενο που τις συνοεδεύει γράφει τα εξής:

«Οι φρεγάτες και οι κορβέτες των τουρκικών ναυτικών δυνάμεων εξακολουθούν να παρέχουν αποφασιστική συνοδεία και προστασία στο ORUC REİS που διεξάγει έρευνα στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Frigates and corvettes of the Turkish Naval Forces continue to resolutely provide escort and protection to R/V ORUC REİS that is conducting research in the maritime jurisdiction areas of our country in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/YmPvWYichO

