Καθώς το Δημοκρατικό Κόμμα προσπαθεί να προβάλει το μήνυμα του ενστερνισμού της ποικιλομορφίας των ΗΠΑ και του αγώνα εναντίον του ρατσισμού και των αδικιών και να πείσει πως αποτελεί μέρος του προγράμματός του, μέλη της οικογένειας του Τζορτζ Φλόιντ πρωτοστάτησαν στην τήρηση σιγής λίγη ώρα μετά την έναρξη του εθνικού συνεδρίου της παράταξης.

Ο θάνατος του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη στα τέλη Μαΐου, κατά τη διάρκεια της προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς, πυροδότησε μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, με το κίνημα Black Lives Matter να πρωτοστατεί, για μεγάλο μέρος του καλοκαιριού.

Ο Φιλονίζ Φλόιντ, αδελφός του Τζορτζ Φλόιντ, προτίμησε στη σύντομη παρέμβασή του να κάνει προσκλητήριο νεκρών εξαιτίας ενεργειών αστυνομικής βαρβαρότητας.

Εξάλλου, στο συνέδριο οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να δώσουν έμφαση στο πλήγμα που δέχονται οι επιχειρήσεις και οι οικογένειες εξαιτίας της πανδημίας του κοροναϊού. Μια γυναίκα ο πατέρας της οποίας υπέκυψε στην COVID-19 κατηγόρησε χωρίς περιστροφές τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι με τον τρόπο που αντιμετώπισε την κρίση, χειροτέρεψε την κατάσταση.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Άντριου Κουόμο σχολίασε «μόνο ένας ισχυρός οργανισμός μπορεί να πολεμήσει τον ιό, και ο διχασμός της Αμερικής εξασθένισε το σώμα της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν προκάλεσε τον διχασμό. Ο διχασμός δημιούργησε τον Τραμπ. Κι αυτός τον έκανε χειρότερο», έκρινε ο Κουόμο.

