Μαχητικά αεροσκάφη στα σύνορα της χώρας προκειμένου να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο της ξεκίνησαν οι αμυντικές αρχές της Λευκορωσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αμύνης

Την πληροφορία επιβεβαιώνει και ο ηγέτης της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο οποίος σε δηλώσεις του που αναπαράγει το πρακτορείο Reuters υποστηρίζει πως στρατιωτικές μονάδες έχουν αναπτυχθεί στη δυτική συνοριακή γραμμή της χώρας, ως απάντηση σε δηλώσεις ξένων κυβερνήσεων σχετικά με την κατάσταση εντός της χώρας.

Σε μια κίνηση που, αν επιβεβαιωθεί φαίνεται να παραπέμπει σε προοίμιο στρατιωτικής επέμβασης στο εσωτερικό, ο λευκορώσος ηγέτης δήλωσε κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπημένης δήλωσης ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε πλήρη κινητοποίηση και έτοιμες να διεκπεραιώσουν τις υποχρεώσεις τους».

Είχαν προηγηθεί συνομιλίες του ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, τη γερμανίδα καγκελάριο, Άνγκελα Μέρκελ, και τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ενόψει της αυριανής τηλεδιάσκεψης των 27 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έχει ως θέμα την κατάσταση στην Λευκορωσία.

Όπως ανακοίνωσε ο Σαρλ Μισέλ, με ανάρτηση του στο Twitter, είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με το ρώσο πρόεδρο γύρω από τη ζήτημα της Λευκορωσίας.

«Μόλις συζήτησα την κατάσταση στην Λευκορωσία με τον ρώσο πρόεδρο Πούτιν» έγραψε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επισημαίνοντας ότι «μόνο ένας ειρηνικός και πράγματι ειλικρινής διάλογος μπορεί να λύσει την κρίση στην Λευκορωσία».

I just discussed the situation in #Belarus with President Putin of Russia @KremlinRussia_E

Only peaceful and truly inclusive dialogue can resolve the crisis in BY. #EUCO #EU27

— Charles Michel (@eucopresident) August 18, 2020