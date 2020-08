Συνομιλίες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, τη γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ και τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν είχε σήμερα ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ενόψει της αυριανής τηλεδιάσκεψης των 27 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έχει ως θέμα την κατάσταση στην Λευκορωσία.

Όπως ανακοίνωσε ο Σαρλ Μισέλ, με ανάρτηση του στο twitter, είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με το ρώσο πρόεδρο γύρω από τη ζήτημα της Λευκορωσίας.

I just discussed the situation in #Belarus with President Putin of Russia @KremlinRussia_E

Only peaceful and truly inclusive dialogue can resolve the crisis in BY. #EUCO #EU27

