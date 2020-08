Έκτακτη τηλεδιάσκεψη κορυφής θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη οι 27 ηγέτες της ΕΕ για την κατάσταση στη Λευκορωσία, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

«Ο λαός της Λευκορωσίας έχει το δικαίωμα να αποφασίζει το μέλλον του και να εκλέγει ελεύθερα τον ηγέτη του. Η βία εναντίον των διαδηλωτών είναι απαράδεκτη», τόνισε ο Μισέλ στον λογαριασμό του στο Twitter.

I will call a meeting of the members of the European Council this Wednesday 12h00 to discuss the situation in #Belarus

The people of Belarus have the right to decide on their future and freely elect their leader

Violence against protesters is unacceptable and cannot be allowed

