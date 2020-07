Όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι στην Ευρώπη μολύνονται με κοροναϊό, σύμφωνα με αναφορές που έχει στη διάθεσή του ο ΠΟΥ.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο BBC 4, ο περιφερειακός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, Χανς Κλούγκε, «έδειξε» τους νέους για την αύξηση των κρουσμάτων που παρατηρείται τελευταία σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά σε άτομα νεότερης ηλικίας.

«Λαμβάνουμε αναφορές από διάφορες υγειονομικές αρχές για μεγαλύτερη αναλογία των νέων κρουσμάτων μεταξύ των μικρότερων σε ηλικία ανθρώπων» είπε ο δρ. Κλούγκε.

«Ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών βιώνει τοπικά ξεσπάσματα και αύξηση κρουσμάτων. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αυτό αποτελεί συνέπειας της αλλαγής της ανθρώπινης συμπεριφοράς», είπε μεταξύ άλλων και τόνισε ότι είναι σημαντικό οι υγειονομικές αρχές να κινητοποιήσουν καλύτερα τα νέα μέλη της κοινωνίας.

Speaking with @BBCr4today, @hans_kluge explained that we know how to control #COVID19. It’s understandable that young people may not want to miss a summer but we all have a responsibility to protect ourselves & others from the virus.

