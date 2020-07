Εξήντα πέντε μετανάστες, από τους συνολικά 94 που διασώθηκαν χθες στη θάλασσα και μεταφέρθηκαν στη Μάλτα, βρέθηκαν θετικοί στην Covid-19, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση θετικών κρουσμάτων που εντοπίζεται στη νησιωτική χώρα αφότου καταγράφηκε ο πρώτος ασθενής, στις 7 Μαρτίου.

Το υπουργείο Υγείας διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί οι 85 από τους μετανάστες και οι υπόλοιποι 9 περιμένουν τη σειρά τους για να υποβληθούν στο διαγνωστικό τεστ. Δεν έχουν διευκρινιστεί οι εθνικότητες των ανθρώπων αυτών.

Οι μετανάστες διασώθηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις της Μάλτας στα βόρεια της Λιβύης. Επέβαιναν όλοι τους σε ένα φουσκωτό που κινδύνευε να βυθιστεί, σύμφωνα με την οργάνωση Alarm Phone, που ανέφερε από την Κυριακή ότι η λέμβος έμπαζε νερά και βρισκόταν εντός των υδάτων για τα οποία την ευθύνη της έρευνας και διάσωσης έχει η Μάλτα. Οι μετανάστες έχουν μεταφερθεί και φιλοξενούνται σε στρατιωτική βάση κοντά στην πρωτεύουσα Βαλέτα.

Στις 17 Ιουλίου, σκάφος του λιμενικού της Μάλτας διέσωσε άλλους 63 μετανάστες. Ο ένας από αυτούς αργότερα βρέθηκε θετικός στον νέο κοροναϊό και όλοι τους μπήκαν σε καραντίνα.

65 people tested positive for #COVID19 after surviving the Mediterranean crossing. We hope they'll fully recover & receive medical care they need! Avoiding further spread should be easily feasible given that contact tracing is not a problem in this case. https://t.co/WJtZWFpO7n

— Alarm Phone (@alarm_phone) July 28, 2020