Η Επιτροπή Εκτίμησης Επειγουσών Καταστάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας θα συνεδριάσει αυτήν την εβδομάδα, έξι μήνες αφότου χαρακτήρισε την πανδημία του νέου κοροναϊού «επείγουσα, παγκόσμια υγειονομική κατάσταση».

«Την Πέμπτη συμπληρώνονται έξι μήνες από την κήρυξη της Covid-19 ως κατάστασης υγειονομικής έκτακτης ανάγκης παγκόσμιας εμβέλειας», υπενθύμισε ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μέσω διαδικτύου.

Εκείνη την ημέρα, στις 30 Ιανουαρίου, «υπήρχαν λιγότερα από 100 κρούσματα εκτός της Κίνας και κανένας νεκρός», πρόσθεσε.

Μέσα σε έξι μήνες, ο νέος κοροναϊός μόλυνε περισσότερους από 16 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι νεκροί είναι σχεδόν 650.000 σε όλον τον κόσμο.

"Almost 16 million #COVID19 cases have now been reported to WHO, and more than 640,000 deaths.

And the pandemic continues to accelerate.

In the past 6 weeks, the total number of cases has roughly doubled"-@DrTedros

