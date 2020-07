Σαφές μήνυμα στην Τουρκία, αναφορικά με την προκλητική Navtex της Άγκυρας, για έρευνες ανοικτά του Καστελόριζου, έστειλε το ΥΠΕΞ το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, η Ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα έχει ήδη προβεί σε διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ ταυτόχρονα έχουν θέσει το θέμα σε ΕΕ, ΝΑΤΟ και ΟΗΕ.

Υπενθυμίζεται πως ήδη έχει παρέμβει και το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο καλεί την Τουρκία να σταματήσει τα συγκεκριμένα σχέδια για έρευνες. Ενώ σαφές μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κατά την ομιλία του στην εκδήλωση της Βουλής των Ελλήνων για την παραχώρηση των παλαιών φυλακών στον Δήμο Ωρωπού με σκοπό την ίδρυση «Κέντρου Ιστορίας, Δημοκρατίας και Δομών Πολιτισμού», είπε πως η Ελλάδα απαντάει στις προκλήσεις με εθνική ενότητα.

«Η σημερινή αναγγελία τουρκικών ερευνών σε τμήμα ελληνικής υφαλοκρηπίδας με νέα παράνομη τουρκική Navtex συνιστά κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Καταδεικνύει την εμμονή της Τουρκίας στην παραβατικότητα και την απόλυτη περιφρόνηση, από πλευράς της, του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, των κανόνων καλής γειτονίας, καθώς και των προτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Πρεσβεία μας στην Άγκυρα έχει ήδη προβεί σε διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ οι αρχές μας έχουν ήδη εγείρει το θέμα στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ, καθώς και στις πρωτεύουσες των μονίμων μελών του ΣΑΗΕ.

Καλούμε την Τουρκία να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της που παραβιάζουν κυριαρχικά μας δικαιώματα και υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

Ο μόνος δρόμος για τη σταθερότητα στην περιοχή είναι ο σεβασμός της διεθνούς νομιμότητας».

Νωρίτερα, να βάλει τέλος στους σχεδιασμούς της για ερευνητικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο κάλεσε την Τουρκία το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν ότι η Τουρκία έχει εκδώσει μια Navtex για έρευνα σε αμφισβητούμενα ύδατα στην Ανατολική Μεσόγειο. Καλούμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν τυχόν σχέδια που έχουν για επιχειρήσεις και να αποφύγουν κινήσεις που θα αυξήσουν τις εντάσεις στην περιοχή» σημείωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Αίσθηση πάντως προκαλεί η φράση στην ανακοίνωσή του για «αμφισβητούμενα ύδατα».

The United States is aware that Turkey has issued a NAVTEX for research in disputed waters in the Eastern Mediterranean. We urge Turkish authorities to halt any plans for operations and to avoid steps that raise tensions in the region per @StateDept

