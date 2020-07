Τον γύρο του κόσμου κάνουν στιγμιότυπα από τα άγρια επεισόδια που ξέσπασαν στη Σερβία την Τρίτη και την Τετάρτη μετά την απόφαση Βούσιτσς να επιβάλει lockdown στο Βελιγράδι για το Σαββατοκύριακο λόγω κοροναϊού – μία απόφαση που τελικά αναγκάστηκε να πάρει πίσω λόγω της λαϊκής κατακραυγής.

Ένα από τα βίντεο που έκαναν αίσθηση παγκοσμίως δείχνει αστυνομικούς να ξυλοκοπούν ανελέητα τρεις ανθρώπους που κάθονταν αμέριμνοι σε πάρκο

Οι τρεις άνδρες κάθονταν αμέριμνοι σε ένα παγκάκι στο πάρκο Πιονίρ του Βελιγραδίου χωρίς να συμμετέχουν στα επεισόδια.

Ξαφνικά αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν μαζί τους και σκυλιά και χωρίς προφανή λόγο κάνουν στροφή και αρχίζουν να χτυπάνε με γκλοπ και χωρίς έλεος τους δύο εξ αυτών, ενώ ο τρίτος παρακολουθεί από λίγο μακρύτερα καθώς πρόλαβε και σηκώθηκε.

Στη συνέχεια απομακρύνεται και ο δεύτερος, ενώ ο εναπομείνας άνδρας έχει πέσει στο έδαφος και οι αστυνομικοί συνεχίζουν να τον ξυλοκοπούν. Στην προσπάθεια τους να τον σώσουν οι άλλοι δύο δέχονται επιπλέον χτυπήματα από γκλοπ. Κάπου εκεί οι αστυνομικοί αποχωρούν και οι τρεις άνδρες ξανακάθονται στο παγκάκι σαν να μην συνέβη τίποτα.

are you really going to ignore this? bcoz it isnt america or some big country that we're talking about right now? do you ACTUALLY care about police brutality if youre gonna ignore all the shit thats happening in Serbia???? are u THAT lazy to even just rETWEET posts about it? pic.twitter.com/caTB4EEd7S

— ‼CHECK PINNED‼elio˙。゚°.𓆝. ° (@winxui) July 9, 2020