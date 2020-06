Σαν σήμερα, πριν από έναν χρόνο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του NBA.

Με αφορμή το γεγονός αυτό, οι Μιλγουόκι Μπακς θυμήθηκαν τις καλύτερες στιγμές του «Greek Freak», μέχρι να φτάσει σε αυτήν την σπουδαία διάκριση.

Πιο αναλυτικά, η ομάδα του Μιλγουόκι ανέβασε ένα βίντεο, στην επίσημη σελίδα της στο Twitter. Στο συγκεκριμένο βίντεο, παρουσιάζεται ολόκληρη η πορεία του Αντετοκούνμπο, ο οποίος δούλεψε σκληρά και δικαιώθηκε για τους κόπους του.

Το ωραίο αφιέρωμα των Μπακς συνοδεύεται από την λεζάντα: «Σαν σήμερα πριν από έναν χρόνο. Αυτό το παιδί, με ένα όνειρο, έγινε ο MVP».

Η πορεία του Γιάννη ήταν και φέτος πολύ καλή, μέχρι την διακοπή του NBA, ενώ είναι και φέτος ένα από τα φαβορί για να γίνει ο MVP της φετινής σεζόν.

One year ago today.

This kid with a dream became the MVP. pic.twitter.com/xOa8CkILpZ

