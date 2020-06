Κατά μήκος των ΗΠΑ, κάποια «αμφιλεγόμενα» αγάλματα αφαιρέθηκαν από δημόσιους χώρους –είτε από διαδηλωτές είτε από απόφαση των τοπικών αρχών- ως αποτέλεσμα των όσων ακολούθησαν μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Τα «αμφιλεγόμενα» μνημεία, μνημεία της Συνομοσπονδίας, έχουν αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, μετά το μακελειό σε μια εκκλησία του Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας το 2015, όπου ο Ντίλαν Ροφτ σκότωσε εννέα Αφροαμερικανούς σε μια προσπάθεια «να ξεκινήσει ένας πόλεμος».

Η συζήτηση ήρθε πάλι στο προσκήνιο όταν εθνικιστές διαδήλωσαν το 2017 για την απομάκρυνση ενός αγάλματος του Ρόμπερτ Ε. Λι στο Σάρλοτσβιλ της Βιρτζίνια, όπου μια διαδηλώτρια έχασε τη ζωή της, όταν ένας ακροδεξιός «πέρασε» πάνω από τη συγκέντρωση με το αυτοκίνητό του.

Μερικοί λένε ότι τα αγάλματα αυτά σηματοδοτούν την ιστορία και την τιμή της κληρονομιάς.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι είναι ρατσιστικά σύμβολα της σκοτεινής κληρονομιάς της Αμερικής και της σκλαβιάς.

Ενώ ορισμένες πόλεις έχουν ήδη καταβάλει προσπάθειες για την κατάργησή τους, άλλες έχουν εκδώσει νόμους για την προστασία τους.

Πενσυλβάνια, Φιλαδέλφεια

Μετά από 22 χρόνια στα σκαλοπάτια του Δημοτικού Κτιρίου της Φιλαδέλφειας, ένα άγαλμα του πρώην δήμαρχου της πόλης Φρανκ Ρίζζο απομακρύνθηκε το πρωί της Τετάρτης.

«Το άγαλμα είναι ένα αξιολύπητο μνημείο ρατσισμού, μισαλλοδοξίας και αστυνομικής βίας για μέλη της Μαύρης κοινότητας, της κοινότητας LGBTQ και πολλών άλλων» τόνισε ο δήμαρχος της Φιλαδέλφειας Jim Kenney.

The statue represented bigotry, hatred, and oppression for too many people, for too long. It is finally gone. pic.twitter.com/30f2Skpqog — Jim #StayHomePHL Kenney (@PhillyMayor) June 3, 2020

Μπέρμινγκχαμ, Αλαμπάμα

Οι διαδηλωτές στο Λιν Παρκ επιχείρησαν να αφαιρέσουν ένα μνημείο της Συνομοσπονδίας 115 ετών κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας την Κυριακή.

Το πάρκο στεγάζει μνημεία αφιερωμένα σε βετεράνους και ένα άγαλμα του ομόσπονδου ναυτικού Charles Linn.

«Προκειμένου να αποφευχθούν περισσότερες αναταραχές στην πόλη μας, νομίζω ότι είναι πολύ επιτακτική ανάγκη να αφαιρέσουμε αυτό το άγαλμα που βρίσκεται στο πάρκο Linn» ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης.

… that’s a statue of Charles Linn, captain of the confederate Navy, which was in Linn park. Are you stupid or do you just have fun with spreading misinformation. pic.twitter.com/B3yBxNCyeN — ༄ finch¹³¹² (@c8nidteeth) June 1, 2020

Protesters tearing down a Confederate statue of Charles Linn in Birmingham, Alabama. Linn was a captain in the Confederate Navy. pic.twitter.com/KBZELq61A4 — Resist Programming 🛰 (@RzstProgramming) June 1, 2020

Μοντγκόμερι, Αλαμπάμα

Περίπου 90 μίλια νότια του Μπέρμιγχαμ, οι διαδηλωτές κατέρριψαν ένα άγαλμα του Στρατηγού Ρόμπερτ Ε. Λι που βρισκόταν μπροστά από το Λύκειο Lee στο Μοντγκόμερι τη Δευτέρα, σύμφωνα με το WSFA.

Το αστυνομικό τμήμα του Μοντγκόμερι δήλωσε στο WSFA ότι τέσσερα άτομα έχουν κατηγορηθεί για εγκληματική κακοποίηση πρώτου βαθμού, κακούργημα.

Το 112χρονο άγαλμα, στεγάστηκε σε δύο άλλες τοποθεσίες στο Μοντγκόμερι πριν από τους χώρους του Λυκείου Lee, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του σχολείου.

Νάσβιλ, Τενεσί

Ένα αμφιλεγόμενο άγαλμα του Έντουαρντ Καρνάκ, πρώην γερουσιαστή των ΗΠΑ και ιδιοκτήτη εφημερίδας, γνωστό για επιθέσεις υπέρμαχων πολιτικών δικαιωμάτων, όπως η Ίντα Β. Γουέλς, μεταφέρθηκε από την πρωτεύουσα της πόλης τη Δευτέρα.

Η απομάκρυνση έγινε όταν οι διαδηλωτές κατέρριψαν το μνημείο την Κυριακή.

Αλεξάντρια, Βιρτζίνια

Εργαζόμενοι του δήμου, στην ιστορική Παλιά Πόλη της Αλεξάντριας, αφαίρεσαν ένα χάλκινο άγαλμα ενός στρατιώτη «Appomattox» την Τρίτη το πρωί.

Το μνημείο ανεγέρθηκε το 1889 για να τιμήσει Συνομοσπονδιακούς στρατιώτες από την πόλη της Βιρτζίνια.

Ο δήμαρχος της πόλης, Τζάστιν Γουίλσον, ανέβασε στο Twitter φωτογραφίες από την αφαίρεση του αγάλματος.

«Η Αλεξάντρια, όπως και όλες οι μεγάλες πόλεις, αλλάζει και εξελίσσεται συνεχώς», έγραψε.