Μεταξύ σφύρας και άκμονος βρίσκονται χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι είναι παγιδευμένοι στα τουρκικά παράλια ή στα χερσαία σύνορα στον Έβρο. Από τη μια, η Τουρκία δεν διστάζει να εργαλειοποιήσει το προσφυγικό χρησιμοποιώντας τους κατατρεγμένους αυτούς ανθρώπους ως αντικείμενο πολιτικής πίεσης της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την άλλη, η ΕΕ και ειδικά η Ελλάδα ως συνοριοφύλακάς της δεν φαίνεται να είναι πρόθυμη να υποδεχτεί περισσότερους πρόσφυγες. Η καλή θέληση των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών έφτασε μέχρι τη μετεγκατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων.

Με τη σειρά της, η ελληνική κυβέρνηση με το μεταναστευτικό νομοσχέδιο προώθησε διαδικασίες εξπρές για την όσο πιο γρήγορη άρνηση των αιτήσεων ασύλου και τη κινητοποίηση των μηχανισμών απέλασης, ενώ ήδη ξεσπίτωσε περίπου 10.000 πρόσφυγες από δομές στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Στα λόγια παραμένει και το ζήτημα των νέων δομών φιλοξενίας, όπως αυτές στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, στη Βόρεια Ελλάδα και στη Μαλακάσα, οι οποίες έχουν προκαλέσει την οργή των κατοίκων αυτών των περιοχών.

Μέσα σε όλα αυτά, παραμένει και ο «πονοκέφαλος» της απειλής του κοροναϊού σε δομές φιλοξενίας, καθώς παραμένει σε καραντίνα το ξενοδοχείο στο Κρανίδι, ενώ την Πέμπτη εντοπίστηκε κρούσμα σε έγκυο γυναίκα στη δομή της Νέας Καβάλας στο Κιλκίς.

Oι υπηρεσίες του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου κατέγραψαν 91% λιγότερες αφίξεις στα νησιά τον Μάιο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρσι, ενώ σε 4 νησιά ( Χίος, Σάμος, Λέρος, Κως) δεν υπήρξε καμία άφιξη.

Ωστόσο, αν κρίνουμε από όσα διαδραματίστηκαν την Πέμπτη 4 Ιουνίου εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, το εντυπωσιακό αυτό νούμερο οφείλεται μάλλον σε παράνομα pushbacks από την ελληνική πλευρά παρά σε μείωση των ροών λόγω του κοροναϊού ή σε συνετισμό της τουρκικής πλευράς.

Mόνο την Πέμπτη, τρεις βάρκες με πρόσφυγες επιχείρησαν να περάσουν από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Δύο από αυτές επαναπροωθήθηκαν βίαια με τη συμβολή τόσο των ελληνικών όσο και των τουρκικών αρχών.

Σύμφωνα με τη γραμμή υποστήριξης Watch The Med – Alarm Phone, το πρώτο περιστατικό αφορά σε βίαια επαναπροώθηση βάρκας με πρόσφυγες σε ελληνικά νερά από μασκοφόρους, προκαλώντας επίτηδες κύματα με το δικό τους σκάφος.

Σε σοκαριστικό βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, Ακούγονται κραυγές και μωρά να κλαίνε: «Θα πεθάνουμε» και «μαμά, μαμά».

This is happening NOW at Europe’s borders! Masked men attack people in distress in Greek waters, making waves before leaving again. Listen to their voices: ‘we will die’, ‘mama, mama’.

Shame on Europe! Stop the violence! Rescue now! @HCoastGuard @UNHCRGreece @EU_Commission pic.twitter.com/8fMNXxAnXX

— Alarm Phone (@alarm_phone) June 4, 2020