Ένα σοκαριστικό βίντεο από περιστατικό βίαιης επαναπροώθησης βάρκας με πρόσφυγες στο Αιγαίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Alarm Phone, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης.

Μασκοφόροι επιτίθενται σε βάρκα με πρόσφυγες σε ελληνικά νερά, προκαλώντας επίτηδες κύματα με το δικό τους σκάφος. Ακούγονται κραυγές και μωρά να κλαίνε: «Θα πεθάνουμε» και «μαμά, μαμά».

Οι πρόσφυγες αναφέρουν ότι το ελληνικό λιμενικό τους σπρώχνει πίσω στα τούρκικα ύδατα και κάνει μανούβρες να τους βυθίσει. Με τη σειρά του, το τουρκικό λιμενικό επίσης τους σπρώχνει προς την ελληνική πλευρά δημιουργώντας κύματα.

Παραμένει άγνωστο πού σημειώθηκε η επίθεση αυτή, καθώς και η ταυτότητα των μασκοφόρων.

This is happening NOW at Europe’s borders! Masked men attack people in distress in Greek waters, making waves before leaving again. Listen to their voices: ‘we will die’, ‘mama, mama’.

Shame on Europe! Stop the violence! Rescue now! @HCoastGuard @UNHCRGreece @EU_Commission pic.twitter.com/8fMNXxAnXX

— Alarm Phone (@alarm_phone) June 4, 2020