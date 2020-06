Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) θα χορηγεί δάνεια με αρνητικό επιτόκιο στις χώρες που θα υποβάλουν αίτημα για πιστωτική γραμμή στο πλαίσιο της του νέου εργαλείου του για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της πανδημίας (Pandemic Crisis Support).

Σύμφωνα με ανάρτηση του οικονομικού διευθυντή του ESM, Κάλιν Άνεβ Γιάνσε, το επιτόκιο που θα πληρώσει μία χώρα, η οποία θα ζητήσει 7ετες δάνειο, θα είναι -0,07% με τα σημερινά δεδομένα, καθώς το κόστος δανεισμού του ESM από τις αγορές για ομόλογα αυτής της διάρκειας είναι -0,21% (μέσος όρος τελευταίου τριμήνου), στο οποίο προστίθεται ένα ετήσιο περιθώριο 0,1%, μία εφάπαξ προμήθεια 0,25% (που αντιστοιχεί σε 0,036% ετησίως) και μία ετήσια προμήθεια 0,005%.

Αυτό σημαίνει ότι στις χώρες θα επιστρέφονται χρήματα και κάνει το Pandemic Crisis support πολύ ελκυστικό, δήλωσε ο αξιωματούχος του ESM.

Αν μία χώρα ζητήσει 10ετές δάνειο, το επιτόκιο που θα πληρώσει θα είναι οριακά μεγαλύτερο από το μηδέν (0,08%), με το κόστος δανεισμού του ESM από τις αγορές να ανέρχεται στο -0,05% και σε αυτό να προστίθενται, όπως και στην περίπτωση του 7ετούς ομολόγου, το ετήσιο περιθώριο και οι προμήθειες.

Σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή του ESM, για 11 από τις 19 χώρες της Ευρωζώνης ο δανεισμός τους μέσω του ESM για τη χρηματοδότηση άμεσων και έμμεσων δαπανών υγείας που συνδέονται με τον κοροναϊό θα είναι φθηνότερος από τον απευθείας δανεισμό των ίδιων των χωρών από τις αγορές, καθώς θα πλήρωναν υψηλότερο επιτόκιο.

Επιπλέον, σημειώνει, αν μία χώρα ζητήσει μία πιστωτική γραμμή από τον ESM, θα μπορούσε να έχει ένα δίχτυ ασφαλείας για τη χρηματοδότησή της και να αμβλύνει μέρος της πίεσης στις αποδόσεις των ομολόγων από τις νέες εκδόσεις τίτλων που σχεδιάζονται.

