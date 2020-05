Καθώς η Νέα Υόρκη σχεδιάζει να επιστρέψει ξανά στις συνήθεις δραστηριότητες μέσα στους επόμενους μήνες, οι αξιωματούχοι της πόλης άρχισαν να ξεσκονίζουν τα παλιά εγχειρίδια από την πανδημία της γρίπης του 1918, όταν οι επιχειρήσεις είχαν διατάχθεί να ανοίγουν εκ περιτροπής και σταδιακά τις εργάσιμες ημέρες τους, προκειμένου να αποτραπεί να γίνει όχημα διάδοσης της ασθένειας το μετρό της μεγαλούπολης.

Η κεντρική ιδέα του μέτρου–και τότε όπως και τώρα– είναι να απλωθεί η χρήση του μετρό καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να αποφευχθεί εκείνο το είδος του συνωστισμού που οι ειδικοί της υγείας φοβούνται ότι θα μπορούσε να μετατρέψει το δημοφιλές τούτο μέσο μετακίνησης σε σημείο αναπαραγωγής για τον νέο κοροναϊού, που ήδη έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 20.000 ανθρώπους στην πόλη.

Οι συνομιλίες για κλιμακούμενα ωράρια και τις ημέρες λειτουργίας των γραφείων βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ένα μέλος της επιτροπής για το άνοιγμα εκ νέου της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Εντούτοις, ο συντονισμός θα μπορούσε να αποδειχθεί περίπλοκος σε μια πόλη με 220.000 επιχειρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες είναι μικρομεσαίου μεγέθους.

Μολαταύτα ο Πάτρικ Φόι, πρόεδρος της Μητροπολιτικής Αρχής Μεταφορών, έχει θέσει το θέμα στην ηγεσία του επιχειρηματικού κλάδου, υπογραμμίζοντας πως θεωρεί το μέτρο αυτό το κλειδί για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον δαιδαλώδη ιστό των 665 μιλίων της διαδρομής του μετρό, το οποίο πριν κλείσει, τον Μάρτιο, μετέφερε 5,5 εκατομμύρια ανθρώπους την ημέρα .

Ο Φόι τόνισε σε εκδήλωση, που διοργάνωσε η Ένωση για μια Καλύτερη Νέα Υόρκη στις 6 Μαΐου, ότι αντιμετωπίζει την προοπτική του κλιμακωτού ωραρίου εργασίας και τις εκ περιτροπής ημέρες ως «μέρος της απάντησης» στη συμφόρηση, επικαλούμενος τα μέτρα που είχαν ληφθεί το 1918.

Η Κάθριν Γουάιλντ, πρόεδρος της οργάνωσης Εταιρική Σχέση για τη Νέα Υόρκη και μέλος της επιτροπής για την επαναλειτουργία της Πολιτείας, που έχει συστήσει ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις θα υποστηρίξουν το μέτρο για συντονισμένες ώρες έναρξης.

«Οι εργοδότες προσδοκούν πως κάτι τέτοιο θα πρέπει να επιλυθεί εάν πρόκειται οι εργαζόμενοί τους να επιστρέψουν στα τρένα», δήλωσε η ίδια.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του 1918, ο Επίτροπος Υγείας της Νέας Υόρκης Ρόαγιαλ Κόουπλαντ είχε επιβάλει κλιμακωτό ωράριο στις επιχειρήσεις με διαφορά 15 λεπτών στην έναρξη και τη λήξη του. Παρόλο που σήμερα δεν είναι σαφές τι αντίκτυπο είχε η κίνηση αυτή, η Νέα Υόρκη τελικά τα ειχε πάει καλύτερα από άλλες πόλεις – με ποσοστό 4,7 θανάτων ανά 1.000 κατοίκους, πολύ χαμηλότερο από το 7,3 της Φιλαδέλφειας.

Η Νέα Υόρκη είναι απίθανο να επιστρέψει με ουσιαστικό τρόπο στους κανονικούς ρυθμούς μέχρι το φθινόπωρο. Ακόμα και τότε, οι εργαζόμενοι πιθανότατα θα επιστρέψουν στην εργασία τους σε φάσεις, αν όχι καθόλου. Οι υπάλληλοι των τεχνολογικών εταιρειών Twitter Inc και Square Inc, για παράδειγμα, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εργάζονται από το σπίτι.

Περισσότεροι συρμοί

Τον περασμένο μήνα ο οικονομολόγος και ιατρός του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) Τζέφρι Χάρις δημοσίευσε μια μελέτη με τίτλο «Το μετρό έσπειρε τη μαζική επιδημία κορονοϊού στη Νέα Υόρκη» («The Subways Seeded the Mass Coronavirus Epidemic in New York City»), στο οποίο αποδείκνυε την παραλληλία ανάμεσα στα δρομολόγια των συρμών και την εξάπλωση του ιού στις αρχές Μαρτίου.

Ωστόσο, ορισμένοι αξιωματούχοι δηλώνουν πως εξακολουθούν να μην είναι πεπεισμένοι ότι ο υπόγειος σιδηρόδρομος αποτελεί μια άπό τις βασικές αιτίες της μετάδοσης της νόσου. Ένας από από αυτούς τους σκεπτικιστές είναι και ο Κουόμο, ο οποίος αντέτεινε τα δεδομένα έρευνας, που δείχνουν ότι τα ποσοστά μετάδοσης σε εργαζομένους που χρησιμοποιούσαν ΜΜΜ είναι κάτω από τον μέσο όρο, αλλά και νοσοκομειακές έρευνες που τεκμαίρουν πως οι περισσότεροι ασθενείς δεν είχαν χρησιμοποιήσει τη δημόσια συγκοινωνία.

Η Σάρα Κόφμαν, αναπληρώτρια διευθύντρια του Κέντρου Rudin για τις Μεταφορές στο Παν/μιο της Νέας Υόρκης (NYU), δήλωσε ότι η ιδέα για εξάπλωση του ιού στον υπόγειο σιδηρόδρομο είναι ανακριβής. «Ήταν μια αποτυχία το να ωθήσουμε τόσο γρήγορα τους ανθρώπους να μείνουν σπίτι τους», τόνισε.

Παρόλα αυτά, οι ειδικοί στον τομέα των μεταφορών και της υγείας λένε ότι το μετρό θα πρέπει να λάβει περισσότερα μέτρα από εκείνα της απολύμανσης των βαγονιών τη νύχτα, την υποχρεωτική χρήση μάσκας και τα άλλα μέτρα προστασίας που ήδη έχουν ληφθεί. Μία κοινή πρότασή τους, αφορά τα συχνότερα δρομολόγια, ειδικά σε γραμμές όπου οι άνθρωποι συχνά στέκονται στριμωγμένοι κατά την αναμονή των συρμών στις ώρες αιχμής.

«Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να βοηθήσετε στην κοινωνική αποστασιοποίηση, προκειμένου να καθαρίζονται συντομότερα οι πλατφόρμες και να υπάρχουν λιγότεροι αναβάτες στους συρμούς», τονίζει η Ελοντί Γκέντιν, πρώην καθηγήτρια παγκόσμιας δημόσιας υγείας στο NYU, η οποία σήμερα υπηρετεί στο Εθνικο Ινστιτούτο Υγείας.

Αυτό θα απαιτούσε χρήματα, που όμως το μετρό δεν διαθέτει. Μπορεί μεν το μετρό να έχει λάβει 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης, όμως ζητεί επιπλέον 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια για να αντισταθμίσει την πτώση κατά 93% των εσόδων του.