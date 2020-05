Το ανελέητο τρολάρισμα στην Τουρκία συνεχίζει ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης (LNA) του οποίου ηγείται ο Χαλίφα Χαφτάρ.

Σε νέα σχετική ανάρτηση στο Twitter, o LNA, παρουσιάζει βίντεο με τους «στόχους» των τουρκικών drone στη Λιβύη, που δεν είναι άλλοι παρά… καρπούζια, σύμφωνα με το στρατό του Χαφτάρ.

«Αφού στόχευσαν μελίσσια και κοτόπουλα, τα τουρκικά drone αεροσκάφη στοχεύουν καρπούζια στη Λιβύη» αναφέρεται στην ανάρτηση.

After targeting beehives and chickens now #Turksih UAVs are targeting watermelon in #libya

😂 .pic.twitter.com/tl2oV9A5dz

— M.LNA (@LNA2019M) May 11, 2020